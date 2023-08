"Vado a vivere con me" ai Cavalieri Canini in scena con... Canini

"Se sono solo in scena? Sì, anzi ni. Perché a farmi compagnia ci sono i miei personaggi ‘storici’, quelli che fanno il pieno di visualizzazioni…". "Vado a vivere con me" è il nuovo spettacolo di Jonathan Canini che sarà in scena domenica 10 settembre in piazza dei Cavalieri per la rassegna Summer Knights: un’ora e 45 minuti di comicità genuina. "Quella di Pisa è una data che sento, ovviamente, in modo particolare. A casa, in uno scenario fantastico e tanti amici che mi verranno a trovare. E pensare che all’inizio mi esibivo nei circoli a Santa Maria a Monte".

Uno spettacolo autobiografico?

"Tante scene riprendono fatti realmente accaduti a me, quando sono andato a vivere da solo quattro anni fa. Vicissitudini tragicomiche che accadono a chi decide di lasciare il ‘nido’ e non sa fare praticamente nulla. A chi, come me, ignorava il funzionamento della lavastoviglie e della lavatrice… Diciamo che ho preso spunto dalla mia vita e dai racconti di amici mettendo insieme tutto grazie a Walter Santillo, che cura anche la regia".

Gli spettatori si ritrovano nei racconti che porta sul palco?

"Devo dire che, rispetto a Cappuccetto Rozzo, con questi temi ho sentito un avvicinamento prepotente nei confronti del pubblico. Un’empatia nuova e bella".

Un’estate in tour…

"Abbiamo iniziato a maggio con le prime serate, ne abbiamo fatte sei a Prato. Poi la Versiliana, Capannori, Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, Castiglioncello… Tutti contesti davvero favolosi".

Chi ci sarà, quindi, al suo fianco sul palco di Pisa?

"La Pamela di San Miniato, il Fattone… tutti i personaggi che fanno divertire sui social e Youtube". Prevendite già in corso, biglietti sul circuito ticketone.

Francesca Bianchi