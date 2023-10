Vaccini, arrivi col contagocce. Pochi sieri, fermate le prenotazioni

Precauzione, precauzione e precauzione. Un diktat che ci portiamo dietro almeno da due anni Peccato manchino i vaccini anti-Covid. E questo non per ritardi dovuti alla nostra Asl, ai nostri medici di famiglia o alla Regione Toscana, "semplicemente non arrivano dal Ministero". A rivelarlo è il segretario della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), il dott. Luca Puccetti. Scendendo nel dettaglio, sempre il numero uno della Fimmg aggiunge: "Sono stati distribuiti circa due flaconi per ogni medico di famiglia. Da due flaconi, si possono ricavare al massimo 12 dosi". Moltissimi pisani inoltre, hanno ricevuto già il 18 ottobre un sms dal proprio medico di famiglia in cui si diceva che le vaccinazioni erano sospese dal 23 al 26. E le prenotazioni ripartivano dal 30 ottobre. "Questi momentanei ritardi di approvvigionamento dei vaccini anti Covid mettono in imbarazzo i medici e mettono a dura prova la pazienza di quanti devono riprenotarsi per avere il vaccino".

Guseppe Figlini, presidente dell’ordine dei medici sottolinea che "il mancato approvvigionamento, è un problema nazionale e non locale o regionale". Tutto però, starebbe per risolversi basterà aspettare il 7 novembre per avere su Pisa, il giusto quantitativo di dosi. Va ricordato inoltre che sono circa 60mila i vaccini anti influenzali. A questi, c’è la possibilità di aggiungere il vaccino anticovid molto raccomandato dai medici di famiglia ai soggetti di età di 60 o più anni, pazienti fragili e con patologie croniche. La novità questo anno, è che si potrà ricevere il vaccino influenzale e quello anti covid nella stessa seduta. La campagna antinfluenzale sta andando invece avanti con una certa regolarità.

"Non si registrano picchi di affluenza come negli anni passati. C’è un normale flusso. Questa regolarità può essere dovuta anche alla stagione che per ora ci riserva temperature miti oppure ci può essere anche una normale stanchezza da vaccino": continua Puccetti. Lo stesso però mette in guardia i pazienti. "Vaccinatevi dal vostro medico di famiglia. Lui conosce la vostra storia. Il vaccinarsi non è una cosa da prendersi alla leggera bensì una delle principali forme di prevenzione. La vaccinazione va fatta da chi vi conosce, da chi sa ad esempio, se sia consigliabile anche la vaccinazione contro la polmonite". Per ogni soggetto è disponibile un vaccino antinfluenzale diverso e adatto all’età e alle condizioni di salute, mentre per la vaccinazione anti Sars-Cov-2COVID-19 viene utilizzata una nuova formulazione di vaccino che potrà essere utilizzato come dose di richiamo o per la vaccinazione dei soggetti non ancora vaccinati ed è somministrabile anche assieme al vaccino antinfluenzale.