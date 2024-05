"Va’ dove ti porta il bus" è partito

Al via il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, "Va’ dove ti porta il bus", con la partecipazione di ben 76 classi anche delle scuole pisane. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe e si pone l’obiettivo di diffondere tra i più giovani l’uso dei mezzi pubblici, fornendo loro gli strumenti base per muoversi in autonomia. Il progetto vuole suscitare nei ragazzi il senso di appartenenza al proprio territorio e diffondere l’immagine del bus non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro. A Pisa partecipano le classi delle primarie 5A e 5B dell’istituto Santa Caterina (entrambe nelle foto), la 5A Gereschi, 5A Oberdan, 5A De Sanctis, la 5B dell’Istituto Toniolo, la 5A Battisti, la 5C e 1E (secondaria di primo grado) dell’IC Fibonacci. Ogni classe seguirà tre incontri con il supporto di operatori didattici qualificati. Le classi VA e VB dell’Istituto Santa Caterina (in foto), sono state tra le prime classi a lavorare al progetto: gli studenti e le insegnanti hanno avuto modo di mettere in pratica le regole apprese, scoprendo i luoghi di interesse in cui è possibile imbattersi salendo appunto su un autobus. Gli studenti hanno fatto due percorsi diversi, spostandosi tramite le linee urbane nel centro della città.

"Una bellissima esperienza – commenta l’insegnante Federico Michelotti del Santa Caterina – all’insegna del divertimento e dell’educazione. Un viaggio istruttivo, nel rispetto delle regole del bus, passando per edifici e strade antiche che fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi". Il materiale raccolto dalle operatrici didattiche verrà poi utilizzato per la realizzazione delle mappe cartacee dei servizi urbani di Pisa.