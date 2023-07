Utopia sbarca a Vico Va in scena la "Toscaia"

Appuntamento ad ingresso gratuito con Utopia del Buongusto questa sera, alle 21.30 in Piazza Cavalca a Vicopisano. La compagnia Habanera presenta “Toscaia”. Con Lisetta Luchini (voce e chitarra), Marta Marini (mandolino), Alessandro Moretti (fisarmonica). Cena alle 20 al Circolo Arci “L’Ortaccio” alle 18 , utile la prenotazione). Da non perdere una passeggiata tra gli antichi orti del paese. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Lo spettacolo - Lisetta Luchini, cantante, attrice ed interprete di musica popolare toscana, ricercatrice, chitarrista, cantastorie, autrice di canzoni per il teatro e tanto tanto altro ancora ci guiderà con la sua splendida voce e verve adrenalinica in uno spettacolo musicale, vivace e allegro di canzoni popolari toscane di ieri e di oggi accompagnata da due apprezzatissimi musicisti virtuosi dei loro strumenti. Tanta allegria con stornelli, serenate, rispetti e macchiette alla toscana. Sostengono il tutto presentazioni, considerazioni, storie, e aneddoti di vera “cultura popolare”.