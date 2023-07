"Uno studio-progetto urgente a Pisa: i lavori sono indispensabili"

Martedì sera ha sentito nuovamente i gestori degli stabilimenti più a rischio, mentre il vento soffiava forte sul litorale. Il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani chiede di "fare presto". Ha partecipato anche lui al sopralluogo poche settimane fa con la Regione. "Dall’incontro è emersa la volontà, sia tecnica che politica, di intervenire con decisione sull’erosione, Regione e Comune si sono impegnate a fare la propria parte", aveva spiegato.

Oggi invoca "un intervento urgente" sulla cella soffolta Milano, "posta a protezione di un importante tratto di costa di fronte agli stabilimenti Paradiso, La Pace e Lido".

"I tempi per la realizzazione del progetto sono stretti e le necessarie opere di ripascimento e manutenzione non sono più rimandabili, considerando l’intensificarsi dei processi erosivi negli ultimi 2-3 anni. In gioco c’è il futuro delle imprese balneari, che non possono permettersi di perdere intere file di ombrelloni e vedere compromesso il proprio lavoro. Tutto ciò sarebbe inaccettabile ed è necessario muoversi ora per mettere in sicurezza la spiaggia per la prossima estate e per quelle successive", aveva aggiunto il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli.

"La Regione, con il presidente Mazzeo, ha garantito che stanzierà tutti i fondi necessari all’intervento, a partire dal progetto che l’amministrazione comunale presenterà quanto prima agli uffici regionali".

Dal litorale parte quindi un nuovo appello perché lo studio parta al più presto e si trasformi un progetto coordinato dal Comune.

