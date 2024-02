Uno strappo da ricucire con la verità

L’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni". Il presidente Mattarella sintetizza in una frase tutto quello che, venerdì mattina, a Pisa, è andato in tilt. Compreso l’antefatto, ossia l’esser venuti a conoscenza del corteo studentesco soltanto da un tam tam dei social. Forse un po’ di preavviso avrebbe consentito alle forze dell’ordine un’interlocuzione con gli organizzatori. E il non esser riusciti ad intercettare questa informazione è già una sbavatura: saperlo prima e rendersi conto prima che si trattava di ragazzi del liceo, (le stesse facce dei ‘friday for future’),