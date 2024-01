Uno spettacolo per bambini. Doppio appuntamento con la storia di "Cipì"

Uno spettacolo per bambini ispirato a Mario Lodi. Domenica 14 gennaio doppio appuntamento, alle 16 e alle 18, alla Città del Teatro di Cascina per lo spettacolo "Cipì, il gioco del teatro" dedicato ai bambini dai 3 anni in poi. Lo spettacolo della compagnia Campsirago Residenza con la regia di Anna Fascendini nasce dal racconto ‘Cipì’ di Mario Lodi. "Cipì, il gioco del teatro" è uno spettacolo di teatro partecipativo in cui i bambini diventano protagonisti dell’evento performativo insieme all’attrice Sara Milani. A partire dalla storia di Cipì, il piccolo passero avventuroso che vuole crescere e scoprire il mondo, i bambini partecipano a una messa in scena collettiva, attraverso "il gioco del teatro".