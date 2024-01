"Uno in meno". Said, migranti: "E’ vergognoso"

Sotto alla notizia dell’omicidio sui siti e sui social, sono tanti i commenti del popolo della rete. "Pisani dop", "meno uno", "fino a che si ammazzano fra di loro... anche se non dovrei dirlo ma uno in meno...", "se lo meritava". "Che vergogna – commenta Said Talbi, tunisino che ha ricevuto i due fratelli del giovane ucciso e che seguirà anche il rimpatrio della salma dopo l’autopsia. "Mi auguro – aggiunge – che nella tragedia si cerchi un’opportunità per aprire un dialogo tra la comunità tunisina e quella locale. Che questo fatto di sangue e violenza possa insegnare qualcosa. Said che ha ricostruito con i due frateloli la storia della vittima. "Ilyes era nato a Kairouan il 23 dicembre 1996 ed era arrivato in città nel 2018 – hanno raccontato i due che, entrambi poco più che ventenni, lavorano a Pisa, uno in un autolavaggio e l’altro nel settore della ristorazione -. Lavorava da tempo nell’edilizia, in attesa del riconoscimento della protezione internazionale per ottenere il permesso di soggiorno". Secondo la famiglia, il giovane, seduto sugli scalini delle Poste centralei, si sarebbe trovato nel mezzo a una rissa tra uomini di origine georgiana e avrebbe cercato di intervenire ma sarebbe stato raggiunto poi da cocci e coltello. Ferite che si sono rilevate poi mortali. "Quando è scattata la rissa – hanno raccontato i fratelli -, tra un gruppo di tunisini e uno di Georgiani, Ilyes ha cercato di mettersi in mezzo per calmare gli animi". Vogliamo che le forze dell’ordine facciano chiarezza", chiedono i suoi parenti.