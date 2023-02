Università, oltre 1500 studenti si affidano ai corsi di orientamento

Scuola e orientamento alla scelta della ’giusta’ università. Sono stati più di 1.500 gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori che nelle scorse settimane hanno partecipato ai corsi di orientamento dell’Università di Pisa. Corsi ad hoc articolati in tre moduli per 15 ore complessive e realizzati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per favorire un passaggio dalla scuola all’università il più possibile consapevole.

I corsi erano divisi in tre moduli, due dei quali si sono svolti in eventi organizzati sul territorio, con iniziative al Polo Carmignani di Pisa, all’Accademia Navale di Livorno e presso il Complesso di San Francesco a Lucca, ed hanno visto coinvolte 35 scuole secondarie delle province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Grosseto. Questi moduli prevedevano un incontro informativoesplorativo sul percorso degli studi universitari in generali e sulle opportunità offerte dall’Università di Pisa in particolare, e la presentazione delle sei aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo pisano. Il terzo modulo, che si è svolto presso le varie sedi dipartimentali dell’Università di Pisa, prevedeva una serie di attività laboratoriali o seminariali, a scelta di ciascun studente e ciascuna studentessa, per andare incontro ai loro specifici interessi.

Tra le ragazze e i ragazzi che hanno risposto al questionario di valutazione di ciascun evento è emerso che quasi metà del campione aveva assunto in precedenza solo informazioni non approfondite sui possibili percorsi universitari da intraprendere e che per più dell’85% gli incontri svolti si sono rivelati molto o abbastanza utili.

"L’orientamento in ingresso per gli studenti – ha commentato la professoressa Laura Elisa Marcucci, delegata per le Attività di orientamento - è un’attività sempre più importante al fine di compiere una scelta consapevole, basata su informazioni chiare e corrette, non sul sentito dire, sul passaparola, su impressioni non sempre corrispondenti alla realtà. I corsi di orientamento che sono partiti in questi mesi sono una sfida, perché si tratta di un percorso che abbiamo dovuto costruire in pochissimo tempo, guidati da tre idee fondanti. La prima, una università che si muove verso i ragazzi e non viceversa. La seconda, che questa fornisca la più ampia visione possibile di tutte le opportunità, prima di scegliere. E infine, offrire una ’prova’, poter fare seguire agli studenti una lezionelaboratorio su un particolare argomento in un ambito di loro scelta".