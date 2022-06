Università, nasce lo sportello antiviolenza

di Ilaria Vallerini

L’unione fa la forza. L’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore hanno preso alla lettera questo motto inaugurando lo Sportello interuniversitario contro la violenza di genere, nato grazie al coordinamento dei tre Comitati Unici di Garanzia. Un doppio primato cittadino di cui si fregiano gli atenei, infatti si tratta del primo presidio in ambito universitario in Toscana e del primo in Italia nato da un lavoro sinergico tra più istituzioni accademiche. Il servizio - anonimo, gratuito e senza obbligo di denuncia - sarà gestito dalla Casa della Donna. Lo sportello entrerà in funzione a partire da martedì prossimo e sarà a completa disposizione di una vasta comunità di oltre 60 mila persone tra docenti, studenti e personale amministrativo. Chiunque abbia subito atti di discriminazione e violenza di genere o comunque legati alla propria identità sessuale, anche in spazi esterni a quelli universitari, potrà trovare nello Sportello uno spazio sicuro d’ascolto, assistenza, informazione, aiuto e, in caso di bisogni particolari, potrà fare da ponte tra l’utenza e le strutture, associazioni, istituzioni socio-sanitarie o giudiziarie del territorio. Per garantire l’anonimato, il luogo in cui si trova lo Sportello è riservato e vi si potrà accedere solo inviando una mail a antiviolenza@ateneipisa.it o telefonando al numero 050.2215104.

"L’apertura di questo sportello rappresenta una presa di posizione chiara e nasce dalla nostra ferma volontà di dire basta alla violenza di genere – dichiara il rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella -. Sono convinto che le istituzioni, per prime, debbano essere di buon esempio per i cittadini, solo così si può estirpare le radici della violenza". "Abbiamo accolto con grande interesse il progetto - afferma il direttore della Scuola Normale, Luigi Ambrosio -, che tra l’altro si inserisce all’interno di un percorso di sviluppo delle politiche inclusive, prima tra tutte l’adozione di un proprio Gender Equality Plan".

L’esigenza di politiche di questo tipo è fotografata anche dai dati raccolti dalla Casa della Donna: solo nel 2021, 27 donne (facenti parte del mondo accademico pisano) si sono presentate per chiedere aiuto e da gennaio 2022 sono 16. Ciò determina una presenza della violenza di genere anche nelle aule e spazi dell’università. "Un’iniziativa che parte da un’esigenza reale – conclude la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti –, grazie alla quale viene messo in campo uno strumento volto alla recezione dei bisogni delle nostre componenti accademiche e ad intervenire tempestivamente in caso di bisogno".