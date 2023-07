Università, il nuovo progetto non piace "Un dipartimento al posto del parco"

"Il nuovo progetto per il nuovo dipartimento di Biologia dell’università di Pisa con relativo polo didattico in via Moruzzi a San Cataldo è un intervento non conforme all’ancora vigente regolamento urbanistico per in quel comparto avrebbe dovuto nascere un parco verde". Lo denunciano i consiglieri comunali del centrosinistra nella prima commissione che si occupa di urbanistica Paolo Martinelli ( La città delle Persone), Marco Biondi e Andrea Ferrante (Pd) precisando che "il nuovo dipartimento sorgerà dove era previsto il parco urbano di San Cataldo e dove nel passato era stato già realizzato il polo di chimica: la nuova viabilità va a compromettere la previsione del parco a sud del fosso dei sei comuni fino a via Guido de Ruggiero". Inoltre, secondo Ferrante "con un dialogo costante e un istituzionale tra Comune e Università si avrebbe una maggiore interazione per creare una pianificazione sinergica e per ottenere interventi che salvaguardino le previsioni ambientali: le colpe sono indubbiamente da ricercarsi nell’azione che il Comune non ha saputo portare avanti nelle interazioni e nei rapporti con i vari enti che sono presenti, dall’Università alla Soprintendenza".

E Biondi aggiunge che l’amministrazione "dovrebbe guidare in modo condiviso e democratico uno sviluppo del territorio armonico e sostenibile nell’interesse del bene comune, che consentirebbe ai vari enti di svolgere al meglio la propria funzione oggi e garantendone anche il futuro della città". Infine, Martinelli sottolinea che durante il voto in consiglio "abbiamo deciso di non partecipare per rispetto dell’Università di Pisa, alla quale va la nostra stima e fiducia, consapevoli che si sarebbe potuto delineare un intervento più rispettoso della previsione del parco".

Duro anche il giudizio di Ciccio Auletta (Diritti in comune): "L’Università ha di nuovo deciso di tirare fuori dal cilindro l’ennesimo progetto che si realizza grazie a un intesa Stato-Regione anche se non è conforme agli strumenti urbanistici comunali. Questo è il modo con cui l’Università intende dialogare con il territorio, cancellando di fatto un parco che era il punto di arrivo di un ampio corridoio ecologico che dalle Piagge portava alla campagna a Nord del Comune. E’ grave che sia proprio l’Università, portatrice del pensiero scientifico, che dovrebbe essere in prima linea per aiutare la società nella mitigazione e nell’adattamento ai cambiamenti climatici, a comportarsi come una banale società immobiliare".