Università e studenti, il primo confronto I candidati si sfidano sui temi ’giovani’

di Enrico Mattia Del Punta

Sei domande, tre minuti ciascuno, per il primo dibattito pubblico con i candidati a sindaco per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. È il dialogo andato in scena ieri pomeriggio nell’aula magna del Polo Carmignani, e proposto dall’Università di Pisa e dal rettore Riccardo Zucchi, che ha ricordato prima di dar via alle danze, l’importanza della "collaborazione tra ateneo e amministrazione". I temi affrontati, sono stati frutto di una sintesi promossa da Zucchi e che ha raccolto i dubbi di docenti e studenti riguardo il rapporto tra università e città. I sei candidati, in realtà poi 5, sedia vuota per l’avvocato Edoardo Polacco candidato con Comitato Libertà Toscana che non si è presentato al dibattito, hanno risposto a turno alle domande.

Dall’assenza di spazi congressuali ai rapporti con le altre realtà regionali, passando per le performance ambientali delle città e alle proposte per renderla accogliente per gli studenti, fino ad approdare alla grande partita sul destino dell’aerea del Santa Chiara. Un destino che sta a cuore all’ateneo pisano e che ha visto il dibattito accendersi con visioni differenti, seppur accumunate dall’intenzione di non disperdere il lavoro del progetto Chipperfield. "Progetto che deve essere aggiornato – come ha risposto il candidato a sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli -, l’area del Santa Chiara è un’occasione per allacciare piazza del Duomo ai lungarni, ci vedo una cittadella della ricerca, capace di attrarre investitori e aziende, ma anche un mix tra abitato e verde urbano".

Un’idea diversa da quella del sindaco uscente Michele Conti che invece propone "quando il trasferimento sarà completato, la riduzione dei volumi di almeno il 40%, con aree a verde, un’area congressuale, studentato e strutture alberghiere". Per il candidato con Patto Civico, Alexandre Dei, invece sarebbe l’occasione perfetta per creare un polo universitario: "Un campus, che a Pisa manca, con lo spazio lungo le vie dato ai bancarellai, relegati ormai da troppo tempo in piazza Manin".

Di un altro avviso è Rita Mariotti, candidata con Terzo Polo: "Non dobbiamo buttare alle ortiche il piano del 2007. Si potrebbe creare una cittadella della cultura, che porti in quella zona tutti i musei" suggerisce. Una partita, quella del Santa Chiara che è il "massimo scontro tra pubblico e privato – come lo definisce il candidato Ciccio Auletta, per la coalizione Una Città in comune e Unione Popolare. "Non ho fiducia che venga completato il trasferimento dell’ospedale. Sulla questione dobbiamo fare un lavoro di urbanistica partecipata". Il dialogo è andato avanti per quasi due ore e mezzo, ed è terminato con un messaggio a tema libero.

"Malgrado le difficoltà oggettive che stiamo affrontando a livello nazionale, siamo una forza politica lontana dagli estremismi di destra e di sinistra e che mette al centro le competenze" conclude la candidata Mariotti. Per Martinelli invece, la città deve "tornare a guardare all’Europa e non essere più relegata a città provinciale". Rivendica, invece il civismo puro il candidato Dei: "Siamo l’unica vera lista civica non appoggiata dai partiti". Conti invece fa il punto con il passato: "Nonostante la pandemia, questa città è cambiata, mettendo in moto una serie di lavori pubblici che sono sotto gli occhi di tutti". Infine, Auletta che avvisa: "Un sindaco è una goccia in un mare in tempesta, dobbiamo costruire un’imbarcazione in grado di affrontare i grandi temi del nostro tempo".