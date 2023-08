Unipi tra i super atenei Al quarto posto in Italia Tra i primi 200 al mondo "Un grande successo"

L’Università di Pisa tra i migliori atenei italiani nella classifica di Shanghai. È Quanto emerge dall’Academic Ranking of World Universities, la classifica elaborata dalla Shanghai Ranking Consultancy, una delle più accreditate agenzie di rating internazionale per la valutazione di università ed enti di ricerca. L’Università di Pisa anche a questo giro si conferma tra le prime quattro in Italia e nella fascia tra il 151° e il 200° posto su scala mondiale. Nella classifica l’ateneo si posiziona subito dopo La Sapienza di Roma (che è tra il 101° e il 150°) e insieme alle Università di Milano e Padova. Tra 201° e 300° seguono poi le Università di Bologna, Napoli "Federico II" e Torino, oltre al Politecnico di Milano. In tutto, sono state oltre 2.500 le università scrutinate complessivamente dall’agenzia asiatica e di queste soltanto 1.000 sono rientrate in classifica, con 40 presenze italiane. Al primo posto mondiale rimane l’Università di Harvard, seguita dalla Stanford University e dal Massachusetts Institute of Technology (MIT). La top ten globale è interamente dominata da atenei degli Stati Uniti e Inglesi. Tra tutti i ranking del mondo questo è quello preferito dal prorettore vicario, Giuseppe Iannaccone che spiega: "È basato su dati oggettivi e immutati da venti anni, non ci sono sondaggi, con piccole variazioni nella classifica di anno in anno e trascurabili possibilità di manipolazione. Ha anche tanti difetti, intendiamoci – continua il prorettore dell’Università di Pisa -, infatti il ranking misura solo la ricerca e favorisce le grandi università, perché il 90% dei punti vengono dati su valori aggregati". Un risultato di cui Iannaccone tira le somme: "Il sistema universitario nazionale è forte. Su 33mila università in tutto il mondo, ARWU classifica le principali 2500, e di queste 40 tra le prime 1000 sono italiane, praticamente quasi la metà delle università pubbliche. Lo stesso numero della Germania, che ha il 40% di popolazione in più e il 65% di PIL in più. Dove l’Italia è assente è al top, per un sistema di distribuzione delle risorse intenzionalmente poco concentrato. Come fa dunque Pisa ad essere in corsa tra le grandi? – si chiede il prorettore vicario -. Grazie alla Normale sono stati studenti dell’Università di Pisa alcuni Nobel e medaglie Fields (Alessio Figalli tra i più recenti). E inoltre va evidenziata una produttività scientifica pro-capite migliore di chi ci precede in Italia. Utile per ripartire con convinzione con il prossimo anno accademico".

E.M.D.P.