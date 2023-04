Unipi e la Liberazione "Una data, una storia" tra eventi e seminari dedicati al 25 Aprile

Moni Ovadia, Gad Lerner, Aldo Cazzullo, Michele Emdin. Sono solo alcuni degli ospiti e interpreti del ciclo di iniziative di Unipi- Cidic, celebrative del 25 Aprile.L’ateneo pisano ricorderà quella data già a partire dal 21 aprile e le mostre, i seminari, le proiezioni, gli spettacoli andranno avanti fino al 27 aprile. Quella data cruciale per la democrazia italiana, è impressa in un ricordo personale, con risvolti sociale del Magnifico rettore Riccardo Zucchi che racconta: "Mio padre studente di medicina era rimasto bloccato sulla Linea gotica in Garfagnana. Doveva laurearsi. Quando ci fu la liberazione, scese per discutere la tesi in una facoltà deserta. Nessun parente, nessun amico. Mio nonno, lo aspettava da solo, in piazza dei Cavalieri. Una volta discussa la tesi mio padre si incontrò col suo in quella piazza. Si abbracciarono. Per tornare a casa si fecero dare un passaggio da un convoglio americano". In quel breve racconto di Zucchi, c’è la vicenda personale ma anche sociale "perché con il covid, le cose andarono così". Tornando invece al programma che tocca l’argomento liberazione da tutte le sfaccettature possibili, l’inaugurazione è prevista per il 22 aprile alle 11 presso il cortile della Sapienza. Dopo l’inaugurazione alle 11 con il Rettore Riccardo Zucchi e i saluti istituzionali delle autorità e l’intervento del professor Michele Battini, si apriranno le mostre e le aule multimediali alla scoperta dei volti e delle storie delle 21 Madri Costituenti, di Sandro Pertini, dei Partigiani, senza dimenticare le leggi razziali e la nostra Costituzione. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si svolgeranno gli incontri: in aula magna nuova il confronto ruoterà attorno a Il valore della libertà, la forza di resistere.

Due i momenti di riflessione "25 Aprile: La nostra storia" Dalla Resistenza alla Costituzione: l’affermazione dei valori della democrazia. Intervengono: Stefano Caretti, David Cerri, Laura Gnocchi, Gad Lerner. E alle 17.30, "25 Aprile: Il nostro presente" con il dibattito "Nulla è scontato: impegno e responsabilità per i valori della democrazia". Intervengono: Simona Argentieri, Aldo Cazzullo, Adriano Fabris, Eugenio Ripepe. La giornata si conclude alle 21, al Teatro Nuovo con lo spettacolo "Il Duce delinquente", in scena Cazzullo e Ovadia. Zucchi: "La ricorrenza è un simbolo che ricorda l’uscita dalla tragedia della seconda guerra mondiale e il tentativo di costruire le basi di una nuova convivenza sociale". Il direttore del Cidic, Saulle Panizza: "L’iniziativa è promossa dal Cidic che è espressione della terza missione universitaria e si rivolge in particolare alla popolazione e alle scuole per rafforzare ulteriormente i legami del nostro Ateneo con la città, il territorio e l’intero Paese". Tutto il programma è disponibile sul sito: https:neparliamoinsapienza.cidic.unipi.it. Da segnalare, la proiezione il 21 aprile al Cinema Lanteri, del film Aquile randagie, alle 9.30. Seguirà dibattito con Gianni Aureli (regista), Manfred Giampietro (compositore), Emanuele Rossi (Sant’Anna).

Carlo Venturini