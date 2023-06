"Un’edizione attenta all’ambiente con il recupero dei lampanini"

Sostituzione delle biancherie deteriorate e recupero totale di circa 100mila lumini. Sono queste alcune delle novità dell’edizione di quest’anno della Luminara che, come vuole la tradizione, il 16 giugno tornerà a illuminare i Lungarni con un occhio attento alla sostenibilità ambientale e in un’ottica di veste rinnovata per le prossime edizioni. Entrambi punti di forza che renderanno la manifestazione cittadina ancor più al passo con i tempi. "Una volta smontato l’allestimento, i 100mila lumini saranno restituiti alla ditta fornitrice che provvederà a recuperare la cera non consumata e riciclare le parti in pcv (bicchierini) e in metallo (tappi antivento): una bella notizia anche per gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente", spiega l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini.

Mentre per quanto riguarda la sostituzione delle biancherie, l’assessore Bedini assicura che "il nostro obiettivo per il futuro sarà progettare nuove biancherie per la facciata di Palazzo Pretorio e, in accordo con il Ministero dei beni culturali, per quella degli Arsenali Medicei". "Inoltre - aggiunge l’assessore -, già a breve daremo il via allo studio di fattibilità per completare il percorso dai lungarni fino a piazza Duomo passando per via Santa Maria". Una grande novità che condurrà il magnifico sentiero illuminato nei luoghi della tradizione dai lungarni fino a piazza dei Miracoli. "Mi preme ringraziare gli sponsor che hanno dimostrato di credere nel valore degli appuntamenti del Giugno Pisano e che per questa edizione hanno consentito al Comune di ricavare oltre 100mila euro di contributi invece dei consueti 40mila - conclude Bedini -. Un segno di grande attenzione e vicinanza per Pisa e le sue tradizioni e che conferma la grande attrattività delle stesse manifestazioni".

I.V.