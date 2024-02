Una Web tax globale: "Altrimenti a rimetterci saranno le nostre imprese"

"Il tema non è ovviamente restringere il campo delle attività digitali o di limitare le vendite online, ma garantire un mercato realmente concorrenziale nel rispetto dei sistemi normativi, tributari e fiscali". Lo ha detto il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, intervenendo all’iniziativa "Web tax. Novità e prospettive della tassa sul digitale" svoltasi a Pisa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche gli europarlamentari Susanna Ceccardi (Lega), Beatrice Covassi (Pd) e Nicola Danti (Italia Viva). Per questo, ha osservato Gronchi, "Confesercenti ha chiesto in più occasioni che l’Italia si facesse parte attiva nel sostenere una Global minimum tax per i colossi del web e con i decreti di fine anno si è arrivati all’introduzione effettiva in Italia e in molti Paesi europei: è un enorme passo avanti, ma se l’Europa non continuerà ad insistere nel pretendere che tutti i Paesi che hanno sottoscritto l’accordo lo applichino effettivamente, rischiamo di vanificarne gli effetti e anzi creare un effetto boomerang per le economie europee i cui danni diretti di scaricherebbero in particolare sulle piccole e piccolissime imprese". Da qui l’appello ai parlamentari europei eletti in Toscana "di tenere alta l’attenzione monitorando l’andamento effettivo della nuova web tax e prevedendo correttivi se e quando si renderanno necessari".

Secondo l’assessore pisano al commercio, Paolo Pesciatini, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, "la mancanza di regole distorce gli equilibri fiscali e concorrenziali tra le imprese del mercato tradizionale e quelle che operano nel web". La web tax, ha osservato Ceccardi , "ora l’obiettivo è farla applicare effettivamente in tutti i Paesi comunitari e farla diventare davvero global, ovvero in vigore anche nei Paesi extraeuropei, altrimenti a rimetterci saranno le nostre imprese, già peraltro minacciate da numerose misure dell’Ue a trazione socialista che, nel nome della sostenibilità ambientale, stanno mettendo gravemente a rischio sia la produzione che l’occupazione, rivelandosi insostenibili economicamente e socialmente". "In Europa - ha aggiunto Covassi - dobbiamo lavorare per una maggiore armonizzazione fiscale e per impedire l’elusione fiscale programmata ma occorre anche rafforzare gli strumenti e le agevolazioni fiscali a sostegno dell’occupazione e della produttività delle nostre piccole e medie imprese".

Infine, Danti ha sottolineato che "la web tax è un primo passo fondamentale per garantire la parità fra mercato online e offline, a partire dalla tassazione: le grandi aziende internazionali devono pagare le stesse tasse di chi fa impresa e lavora nei nostri territori".

Gab. Mas.