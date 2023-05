Una specie da proteggere Che cosa possiamo fare noi

L’estate scorsa, andando al mare a Marina di Vecchiano, abbiamo notato che non si poteva accedere liberamente verso la riva, ma si dovevano seguire dei sentieri indicati e già battuti. Incuriositi ci siamo chiesti il motivo e abbiamo scoperto con stupore che si trattava di un accorgimento, a cura del Centro ornitologico toscano, per non calpestare le uova deposte dal fratino. Ma chi è il Fratino? È un piccolo uccellino dal corpo tozzo, con piumaggio ocra, marroncino e bianco che gli permette di mimetizzarsi tra le dune. Il maschio ha macchie nere tra il becco e gli occhi che somigliano ad una mascherina. Si muove velocemente sulle zampe lunghe e sottili. Durante la bella stagione nidifica sulle dune, vicino al bagnasciuga. È infatti un piccolo limicolo, una di quelle specie che vivono in ambienti umidi e si nutrono d’insetti che si trovano nel limo. L’erosione costiera e il turismo balneare limitano oggi lo spazio in cui è solito nidificare per cui la specie è a rischio d’estinzione. Per salvaguardare questo fragile uccellino dobbiamo mantenerci nei sentieri indicati, tenere pulita la spiaggia, non spostare legnetti e altri elementi naturali perché sono una protezione. La sua presenza è un buon indice della salute dell’intero ecosistema costiero.