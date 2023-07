"Una settimana nel B&B poi se ne va e non paga"

Pisa, 2 luglio 2023 – Un soggiorno completo in un B&B di San Giuliano senza lasciare un euro. Con il pernottamento e la mezza pensione, ma anche medicinali acquistati e una ricarica del telefono effettuata.

Per un totale di almeno 800 euro. Sarebbe dovuta restare per dieci giorni, ma, dopo una settimana, alla richiesta del gestore di dare almeno un acconto o saldare in parte, si è fatta accompagnare a Pisa e non è più tornata nella struttura. Da qui la denuncia ai carabinieri locali.

E’ successo pochi giorni fa e chi ne è rimasto vittima desidera mettere in allarme altri. La signora, ultrasettantenne, aveva chiesto un preventivo prima di partire. Dieci giorni in tutto, appunto. Lo aveva accettato e poi si era presentata nel Bed and breakfast nel giorno stabilito.

Quando è arrivata, con un cagnolino al seguito, aveva un trolley, non molte cose dietro se non le ciotole per la cura dell’animale. Al quale, tra l’altro, il proprietario ha dato anche cibo.

Durante la permanenza ha chiesto anche soldi per acquistare delle medicine e per una ricarica telefonica. "Sostenendo – spiega il gestore – che avrebbe ridato la cifra indietro al momento di saldare l’intero conto, che sarebbe ammontato a circa mille euro se fosse rimasta per tutto il tempo che aveva indicato inzialmente".

Quando invece le hanno chiesto di pagare almeno in parte il conto, ha detto di non avere soldi sulla carta e di dover andare in banca o alla posta per poter girare il denaro da un conto alla carta stessa. Alla richiesta di avere almeno il documento a garanzia da lasciare in reception, ha risposto di non poterlo dare perché avrebbe dovuto girare senza. Quindi si è fatta portare a Pisa, ha detto che sarebbe tornata alle 17, ma "è sparita". "Ha bloccato il mio numero di telefono e anche un altro dal quale abbiamo provato a contattarla". Ha lasciato nella sua stanza qualche vestito e le ciotole per il cane e basta.

Proprietario che, non vedendola rientrare - il sospetto gli era già venuto ma il reato di insolvenza fraudolenta si configura solo quando la persona se ne va senza pagare - ha presentato denuncia alla Stazione locale.

"Vorrei che nessuno si trovasse nella stessa situazione e per questo vogliamo avvisare gli altri".

Sembra tra l’altro che la stessa signora abbia tenuto il medesimo comportamento, in passato, in altri luoghi della regione Toscana. Ci sarebbero infatti altre denunce a suo carico.

An. Cas.