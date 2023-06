Una serata da incanto Cena sul ponte di Mezzo Emozioni da record tra festa e solidarietà

Mille colori, mille sapori. E’ la cena magica sul Ponte di Mezzo, una delle anteprime dell’XI edizione di Arcobaleno d’estate, il cartellone di iniziative organizzato dalla Regione Toscana insieme a La Nazione per festeggiare l’inizio della stagione turistica con un ricco programma di eventi in tutta la Toscana nella settimana dal 19 al 25 giugno, dedicati quest’anno al turismo sostenibile.

Una serata, quella di ieri a Pisa, con una brezza leggera e mille luci riflesse dal fiume. Pratagonisti Confcommercio e Confristoranti con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa, Avis Pisa, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti, CollEventi e Associazione Cuochi Pisani. Ad accogliere gli ospiti, oltre al presidente Confcommercio, Stefano Maestri Accesi, il direttore Federico Pieragnoli con la presidente Confristoranti Confcommercio, Daniela Petraglia. Tra i presenti, il sindaco di Pisa, Michele Conti, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, la Provincia rappresentata da Antonietta Scognamiglio. Ma anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il presidente della Regione Eugenio Giani con l’eurodeputata Susanna Ceccardi e l’onorevole Edoardo Ziello. I piatti sono stati realizzati dagli chef Giovanni Sani, titolare del Tortuga, Antonella Breschi dell’Artilafo, Stefano Fantozzi, presidente Associazione Cuochi Pisani, Mario Masoni, dell’Osteria In Domo, e Andrea Tassone, del ristorante La Pergoletta. Nonché Giuseppe D’Angelo della Clessidra. Una serata di beneficenza: il ricavato andrà ad Afa, associazione fraternità e alleanza per far studiare i bimbi delle favelas. E di accoglienza con gli studenti dell’istituto alberghiero Matteotti e i ragazzi con sindrome di Down dell’Aipd. Un’anteprima, inoltre, della World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023 organizzata dall’Avis il 14 giugno.