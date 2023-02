Una scuola attenta alla natura

La Seconda Guerra mondiale sembrava finire nel settembre del 1943: Mussolini era stato deposto, il governo Badoglio aveva firmato un armistizio che sanciva la cessazione delle ostilità tra l’Italia e gli anglo-americani. Purtroppo, però, non fu così. Se ne accorgeranno per primi i militari italiani che si trovavano in Grecia.

Risale a quei giorni l’Eccidio di Cefalonia, isola greca nello Ionio, dove persero la vita cinquemila persone. Un autentico crimine di guerra di cui si macchiarono i tedeschi fino ad allora alleati. Tra i tanti uomini che persero la vita, ci fu anche un soldato pisano, nato a San Giuliano Terme nel 1920, Vasco Berto Morroni. A lui è intitolata la scuola da cui scriviamo.

Dalla storia di un soldato a quella di bambini sensibili ai valori della pace e del rispetto del creato: la scuola di Ghezzano promuove, da anni, la raccolta differenziata di pile, tappi, torner, olio esausto poi recuperato e destinato a biocombustibile, carta, multimateriale, organico. Dai laboratori, poi, sono nati alcuni calendari con lo scopo di sensibilizzare le famiglie al tema del riciclo.