Una scuola al servizio del territorio

La primaria "Morroni" al servizio del territorio. Dal 2000 i bambini della scuola scoprono come si può aiutare divertendosi, facendosi coinvolgere in iniziative portate avanti da alcune associazioni. "La scuola - racconta la maestra Sandra Bertolini, memoria storica - realizza ed offre i quaderni disegnati dai propri alunni e con il ricavato aiuta Amref, Fai ed Unicef".

Nel 2019 le classi realizzarono anche un calendario, con il patrocinio del FAI, dedicato alle bellezze artistiche del territorio. "Poi gli alunni si recarono al mercato e nel centro città per offrire quaderni e calendari - continua l’insegnante. Il ricavato fu destinato al recupero dei boschi sopra Calci distrutti dall’incendio".

In quello stesso anno insieme a Pages fu organizzata una manifestazione per la cura del parco vicino a scuola ed un’altra che permise di aiutare i trapiantati di fegato. Ancora oggi l’impegno continua: i bambini raccolgono tappi che vengono consegnati per scavare pozzi in Africa, si sensibilizzano alla cura della natura grazie alla Lipu e, a fine anno, organizzeranno una corsa contro la fame.