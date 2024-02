"Una riflessione sul risparmio"

Cassa di Risparmio di Volterra, storico istituto di credito radicato sul territorio toscano, aderisce con entusiasmo alla ventiduesima edizione di Cronisti in Classe. Occasione di sostegno agli studenti delle scuole che rappresentano il futuro della società e del nostro territorio. Essere al fianco degli studenti contribuendo alla loro crescita culturale e all’approfondimento di temi ad alto valore è una modalità di approccio che Cassa di Risparmio di Volterra ha intrapreso da tempo, grazie a contatti con gli istituti scolastici ai quali viene messa a disposizione la professionalità dei propri collaboratori per momenti di formazione e di contaminazione tra studenti e professionisti del settore bancario. Ne è ulteriore esempio il percorso di CrV Academy lanciato lo scorso anno e culminato con l’inserimento di giovani neo diplomati negli uffici di direzione e nelle filiali CrV tramite un tirocinio retribuito che ha permesso loro di approfondire il contesto di riferimento e di approcciarsi al mondo del lavoro.

"Crediamo che la partecipazione ai Campionati di Giornalismo de La Nazione sia una grande opportunità per gli studenti del nostro territorio, opportunità che CrV ha voluto sostenere – sottolinea il direttore generale Stefano Pitti (nella foto) – In una società sempre più frenetica è importante offrire alla generazione in età scolare momenti di riflessione e approfondimento su temi primari. Il nostro sostegno al progetto nasce dall’impegno della Cassa a favore dei giovani e delle istituzioni scolastiche per la crescita del territorio di riferimento. Rendere oggi più consapevoli coloro che saranno protagonisti del futuro significa investire sulla nostra società fornendo strumenti alle giovani generazioni per effettuare scelte consapevoli e coscienti". "Con l’argomento che andremo a sottoporre agli alunni – conclude il direttore Pitti – abbiamo deciso di far rifletterli sul tema del risparmio, con l’obiettivo di renderli coscienti che una gestione consapevole e attenta può rappresentare un’ottima palestra per la loro vita di professionisti, genitori, lavoratori. La presidenza e l’alta direzione della Cassa augurano agli studenti una coinvolgente partecipazione ai Campionati di Giornalismo 2024, ringraziano le classi e i docenti".