Una rete solidale che arriva fino a Fornacette

Una rete solidale scatenata da Ibrahima che fa vedere agli altri il suo paese attraverso i suoi racconti e i suoi occhi. "Ero andato alla Casalini industriale con i soldi in mano perché avevo già detto che l’intervento - il cambio delle gomme al mezzo - lo avrei pagato io. Ma quando Maurizio ha sapuo dove sarebbe finito il camion non ha voluto il denaro. Gli auguro il meglio, non è da tutti". E ieri mattina c’era anche lui alla consegna del veicolo Geofor, Maurizio Casalini di Casalini industriale a Fornacette. "Non si può sempre pensare alla venialità, purtroppo questo è un mondo basato sui soldi", afferma.

Il mezzo sarà spedito in Africa con un container entro fine mese. "Aggiungerò altro materiale da mandare – commenta Ibra – come medicinali che mi sono stati donati da privati. Poi cinque incubatrici, un ecografo e tre defibrillatori regalati dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana con la direttrice Silvia Briani che ringrazio". "Ci sono poi le seggiole per dentista che andrò a ritirare a Firenze con una gru, che mi sono state donate dall’associazione progetto Neema odv in viale Matteotti Montevarchi".

Dieng, che è anche presidente della Comunità senegalese, non è nuovo a queste iniziative.

In Africa ha già spedito migliaia di euro di farmaci e un’ambulanza.

Un mezzo sanitario di soccorso che ha fatto arrivare nel suo paese di origine con un’asltra catena solidale, che attraversa mezza Toscana e non solo. A gennaio 2022 ha trasportato il suo primo paziente nel più vicino ospedale attrezzato. Un grande dono per un Comune dove c’è a malapena un presidio sanitario. Qui sono arrivati anche tre defibrillatori grazie a una raccolta fondi organizzata con la Cecchini onlus del dottor Maurizio Cecchini. L’istruttore Fabrizio Bonino è poi andato in Africa a mostrare e insegnare come si usano questi apparecchi.