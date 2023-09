“Una passeggiata verso il futuro”, la pisana Alkedo Produzioni sbarca in Arabia Saudita

Pisa, 13 settembre 2023 - Alkedo Produzioni, la società pisana che si occupa di audiovisivi 4.0, naviga verso il futuro e sbarca a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, dove in questi giorni si sta svolgendo l’evento “Cityscape Global- the future of living”, l’expò a cui partecipano tutte le municipalità arabe per presentare i loro progetti di espansione delle città saudite. ALKEDO - Alkedo, con il suo Project Manager Ing. Andrea Brogni, è presente nel padiglione della Municipalità di Riyadh con una “passeggiata verso il futuro” commissionata alla società pisana dalla Municipalità stessa per illustrare il masterplan di Riyadh 2030. Una vera passeggiata con un pavimento interattivo che, partendo dalla visione attuale della configurazione della città, svela ad ogni passo del visitatore la visione futura e futuribile. VIDEO E ANIMAZIONI - Un complesso sistema di video e animazioni attivate da sensori guidano il visitatore attraverso le tappe del presente e del futuro. Un “effetto Wow” che aiuta a comprendere dati e analisi che appaiono sugli schermi laterali rendendo tangibile ciò che si immagina e ci si propone di realizzare. Un salto nel futuro con un'esperienza che muta e si attiva sotto i piedi del visitatore seguendone i movimenti e le variazioni. Ed ecco nel deserto appaiono palazzi, architetture futuristiche, grattacieli e camminando nei pressi del palazzo dello sport si accendono luci e fuochi d’artificio con eventi in corso. Alkedo veleggia verso il futuro ampliando gli orizzonti dell’audiovisivo, dagli ologrammi, cifra distintiva della società pisana, alle esperienze immersive e interattive. M.B.