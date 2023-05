"Una mille miglia per avere i referti degli esami"

"Navigando". E non solo in termini virtuali. E’ l’odissea di una cascinese sulle strade della sanità. "Nel gennaio 2022 ho effettuato lo screening mammografia preventivo all’ospedale Lotti di Pontedera, ma nonostante i vari solleciti sia scritti che telefonici, ed essermi recata in radiologia non ho ricevuto ancora il referto – racconta –. Il 3 maggio in compenso hanno cambiato il numero per avere informazioni: vorrei sapere quale senso abbia se una persona è residente nella zona pisana dover chiamare Massa Carrara?". Non è finita. La cittadina avendo urgenza di effettuare il pap test si è recata tramite appuntamento al consultorio di Avenza. E"Dopo aver fatto il pap test ho chiesto che mi fosse inviato pagando tramite posta o tramite email". Anche qui giri e rigiri di telefonate e contatti per farsi dire che "se ci fosse stato qualcosa sarei stata avvertita". Poi l’utente ha cercato informazioni per capire come accedere al fascicolo sanitario e ho scoperto che il referto del pap test non viene inserito nel fascicolo. "Allora la domanda è: quale prevenzione ? Quale tutela se una persona deve perdere 4 ore di tempo e benzina e fare l’autostrada per effettuare un pap test per necessità perché non trova nella zona e non viene ne inviato tramite email, nè menzionato il referto nel fascicolo sanitario". "Qui si allargano le aree ma non si mettono in conto i disagi e le necessità dei cittadini – conclude lo sfogo –: intanto io non dispongono di due referti. Sono disoccupata in attesa di un lavoro e non ho nessuna esenzione sanitaria per disoccupazione". Tutto questo naviogando. E restando in attesa.