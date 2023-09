Una manifestazione senza eguali: "Un evento davvero irrinunciabile"

"A Pisa nasce internet nel 1986. A Pisa, il Cnr e poi l’Università si è avuta l’intuizione che quella "onda" che era relegata in ambito militare fosse la molla del futuro. D’altra parte, la città della Torre ci ha abituato a queste intuizioni geniali visto che, sempre da lì, è partita un’altra "onda" quella della radio di Guglielmo Marconi". "L’Internet festival è una manifestazione nazionale che non ha eguali – dice il direttore di If, Claudio Giua – Mentre alcuni festival si sono persi o non hanno avuto un seguito il nostro festival cresce sempre più e forse perché è il miglior modo di seguire il divenire del Paese". Stefano Ciuoffo, assessore all’innovazione della Regione Toscana, aggiunge: "E’ un evento irrinunciabile, esponiamo qui le scommesse del futuro dalla scienza all’etica. Le grandi scommesse si vincono assieme; non siamo qui per far eccellere qualcuno su altri. L’internet festival ha seguito un percorso che ci soddisfa, di crescita continua e mette insieme le eccellenze che sempre più visitatori apprezzano". Anna Vaccarelli del Cnr.Iit e del Registro .it aggiunge: "Il Cnr pisano porta a questa edizione diversi eventi e tra questi "Blur M3 Not", a cura di Sheldon.studio e Cnr-Ifc , con la collaborazione del Fablab Pisa e del Centro Piaggio dell’Università di Pisa. L’installazione mette il pubblico di fronte ai comportamenti innescati da internet interrogandolo sui fenomeni come le challenge online con cui gli adolescenti si mettono alla prova. E confermiamo la presenza del Cybersecurity day, appuntamento annuale dedicato alla sicurezza informatica.

L’evento è organizzato da Cnr-Iit in collaborazione con la Camera di commercio. La cybersecurity è un tema alla ribalta delle cronache, che entra sempre maggiormente nel nostro quotidiano. Esperti del settore, ricercatori, rappresentanti del mondo delle imprese e della Pubblica amministrazione ne parleranno nel corso della giornata". L’assessore Paolo Pesciatini dice: "Il festival fa bene all’intero territorio pisano confermando la sua attrazione permanente di visitatori". Giuseppe Martinico della Scuola Sant’Anna, aggiunge: "Faremo panel sul cospirazionismo, sull’uso degli open data e una installazione immersiva nella violenza di genere". Gian Luigi Ferrari di Unipi: "Affrontiamo il tema dell’intelligenza artificiale a 360 gradi. L’università deve e guarda al futuro analizzando come l’intelligenza artificiale cambi anche il mondo del lavoro e la nostra quotidianità. Il festival è un "agitatore" di persone e di competenze". Iacopo di Passio di Fondazione sistema Toscana, conclude: "Con il Festival noi esaltiamo il governo del digitale, non il controllo. Nostro scopo e risultato è stato quello di fare sistema e ci siamo riusciti".

Ca.Ve.