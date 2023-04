Una folla per Schlein "Riprendiamoci Pisa"

di Gabriele Masiero

"Con questa coalizione possiamo scrivere una pagina di futuro diverso a Pisa". La segretaria del Pd, Elly Schlein, scalda i cuori del popolo di centrosinistra che ieri pomeriggio ha gremito (oltre 600 persone) il cortile del circolo Arci Pisanova per l’iniziativa dem a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Martinelli. "Mi aspetto - ha detto - che riusciamo a vincere in questa città, la partita è aperta. Qualcuno pensava che non lo fosse e invece la coalizione che si è raccolta attorno a Paolo, alla sua capacità e alla sua storia di credibilità, è una coalizione che può giocarsela per vincere e scrivere una nuova pagina per Pisa, più attenta ai temi del sociale, alla cura della comunità, alla costruzione di posti di lavoro di qualità e a un rilancio che voglia dare centralità a questa città e collegare meglio la costa al resto della Toscana. Martinelli è la persona giusta e ringrazio le forze politiche, non solo il Pd, ma anche Riformisti, Sinistra unita e M5S che hanno condiviso il nostro percorso".

A salutare Martinelli e la leader dem è arrivato anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in città per il congresso del suo partito che ha eletto Anna Piu coordinatrice provinciale. E’ proprio "cura", secondo Schlein, la parola chiave e la cifra politica della candidatura "di Martinelli, civica davvero, non mascherata come quella di altri: cura della città, delle persone più fragili e più bisognose, ma anche dell’ambiente".

"La nostra è una proposta che arriva dal basso - ha sottolineato il candidato - e frutto dell’ascolto per dare gambe al nostro progetto civico e progressista. Insieme possiamo cambiare davvero questa città". E poi lo slogan della sua campagna: "Vamos!". Nel mezzo la sua idea di Pisa, "dove sia possibile raggiungere i principali centri servizi nell’arco di 15 minuti, con un trasporto pubblico locale capillare, una città più camminabile e meno auto per le strade, con case di quartiere e più commercio di prossimità: una città verde con corridoi ecologici e collaborazioni con gli istituti di ricerca per soluzioni all’avanguardia per manutenzioni e arredo urbano". Martinelli è in cammino e Schlein lo accompagna "per mano" chiosando: "Il viaggio è appena iniziato, ma da amministratrice ho imparato confrontandomi con il terzo settore che il passo migliore non è quello più veloce, ma il più lento perché aiuta chi rischia di restare indietro".