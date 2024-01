Una coltellata al petto. Così è morto ilyes Amri

di Antonia Casini

PISA

Una coltellata al petto che gli ha raggiunto il cuore: così sarebbe stato ucciso ilyes Amri, il 27enne di origini tunisine, durante una rissa la sera del 5 gennaio, sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele. Una lite alla quale avrebbero partecipato, in tutto, una decina di persone, sei di origine tunisina e tre di origine georgiana. Ancora da chiarire il perché. Si è detto più volte che la causa potrebbe essere stata un acquisto di droga non andato bene. In carcere con l’accusa di omicidio si trova Shota Javshanashvili, difeso dall’avvocato Gian Filippo Catarsi, si è presentato dai carabinieri, dopo aver saputo dalla moglie che lo stavano cercando. "Non conoscevo la vittima", ha detto.

Nei giorni scorsi c’è stato il sesto arresto per rissa, un 27enne di origini tunisine che sarebbe regolare sul territorio. Ieri mattina si è tenuto l’interrogatorio per due degli indagati (difesi dagli avvocati Enrico Roccasalvo, Sara Baldini e Giulio Parenti) e oggi se ne terrà un altro. Davanti al gip è stato ripercorso tutto il fatto. Per alcuni (uno tra i tunisini risulta incensurato) è stata richiesta l’attenuazione della misura.

I carabinieri del Norm, coordinati dal pubblico ministero Egidio Celano, sono arrivati a loro attraverso le testimonianze e le immagini della videosorveglianza delle Poste. Shota Javshanashvili (l’unico accusato di omicidio) è già comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa, Sussanna Messina, davanti al quale – assistito dall’avvocato Catarsi – si è avvalso della facoltà di non rispondere, anche per dar modo al suo legale di leggere le carte del fascicolo a suo carico. I militari, poche ore dopo l’omicidio, quando andarono al domicilio del trentaduenne trovarono solo i familiari che però lo avvisarono: "Gli uomini dell’Arma ti stanno cercando". Lui così si consegnò. Javshanashvili, quando venne contattato dalla moglie, si trovava a Genova da dove fece subito ritorno a Pisa per presentarsi in caserma, qui si procedette al fermo. Amri sarebbe stato ucciso con un grosso coltello con il manico bianco. Nei giorni scorsi sono stati sequestrati alcuni coltelli nella casa dove il 32enne faceva il badante.

Intanto si è svolto il funerale nel paese di origine di Amri: il corpo è stato rimpatriato venerdì scorso grazie anche all’Unità migranti di Pisa e a Said Talbi. La famiglia si è rivolta all’avvocato Gabriele Dell’Unto. I fratelli della vittima sostengono che il 27enne si sia ritrovato coinvolto nella rissa. Lite che in realtà avrebbe cercato di sedare. I familiari chiedono "la verità" e stanno seguendo gli sviluppi.