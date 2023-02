Una catena umana per la pace "Stop alla guerra in Ucraina"

Da Barcellona a Berlino, passando per Parigi, ma ancora Madrid, Londra, Bruxelles e Vienna, fino ad arrivare a Pisa. L’abbraccio della catena umana per la pace ha avvolto circa 20 città europee e 50 italiane, l’iniziativa è stata organizzata dalla rete Europe for Peace, per chiedere la pace in Ucraina. In tanti si sono radunati in piazza Vittorio Emanuele II, per condividere messaggi di pace. "Ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, ci siamo trovati insieme a tante associazioni, partiti e lavoratori per dire che vogliamo fortemente la cessazione della guerra – sottolinea Alessandro Gasparri, segretario Cgil Pisa, tra gli organizzatori della manifestazione – dobbiamo andare verso una soluzione di pace, serve subito una conferenza come chiede Papa Francesco, ma anche il nostro presidente, Sergio Mattarella".

"Si parla di 200 mila morti, di distruzione e sofferenza – dice Bruno Possenti, Anpi Pisa – è ora di dire basta, serve subito un cessate il fuoco con una trattativa di pace che consenta a questi due paesi di guardare al futuro". "Occhio per occhio e il mondo diventa cieco" diceva Mahatma Ghandi in una delle frasi di pace che i partecipanti hanno letto a turno durante l’iniziativa. Tanti infatti sono stati i messaggi letti e che richiamano alla pace, di personaggi come Marin Luther King, Nelson Mandela, Sandro Pertini o Giovanni Paolo II.

Enrico Mattia Del Punta