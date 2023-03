Una catena di solidarietà per il centro d’arte distrutto dall’incendio in San Martino

"Carissimo Delio ci dispiace moltissimo di quello che è successo allo Studio Gennai. Siamo sicuri che ne ricostruirai uno ancora più bello" è uno dei commenti sul portale di gofundme.com dove è stata creata una raccolta di fondi a favore dello Studio Gennai in via San Bernardo, completamente distrutto dalle fiamme lunedì pomeriggio per un incendio provocato da un guasto all’impianto elettrico. La solidarietà dei pisani non si è fatta attendere, tanto da far raggiungere la cifra di quasi 4 mila euro in meno di 24 ore. L’incendio ha mandato in fumo 35 anni di lavoro, come raccontavao a La Nazione, Delio Gennai. "Sono meravigliato da tanta attenzione – commenta il pittore -. Tante persone stanno donando soldi, ma non solo. C’è chi mi propone di fare mostre e cene per raccogliere fondi per la ricostruzione. Spesso mi trovavo da solo in galleria a chiedermi dove avessi sbagliato, la gente non veniva; invece, questa cosa è come se avesse scosso le anime. Molte volte ci rendiamo conto delle cose solo nella loro assenza". Tante idee stanno raggiungendo il telefono di Gennai in queste ore, dagli "amici vicini del cinema Arsenale, ai musicisti che si sono resi disponibili a concerti per aiutare il fondo, fino all’assessore Paolo Pesciatini resosi disponibile ad organizzare una mostra". Ad aiutare Gennai anche il consigliere comunale Marco Biondi. "Fin da subito mobilitato creando la raccolta fondi online. L’obiettivo – dice Gennai – rimane riaprire lo studio. Ma per farlo servirà prima di tutto mettere in sicurezza la galleria. Il dolore più grande, è stato non solo aver perso tante mie opere, ma soprattutto quello di aver perso dipinti di altri artisti che si erano affidati a me, e per questo mi sento in colpa". Per donare basta visitare il sito: https:gofund.me8cef4027 Enrico Mattia Del Punta