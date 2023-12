Una cassaforte con armi e gioielli. Cacciatore trova refurtiva dei ladri

Una cassaforte piena di armi, munizioni e gioielli. A trovarla un cacciatore che ha immediatamete dato l’allarme alle forze dell’ordine. Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta immediatamente in via Aurelia, nelle vicinanze del lago artificiale sportivo nel punto dove il cacciatore aveva rivenuto quella che è apparsa subito una refurtiva. Sul posto i poliziotti hanno verificato la presenza della cassaforte, aperta, con all’interno fucili, munizioni e monili di valore.

Nello specifico la cassaforte, adibita alla custodia per fucili, aveva all’interno tre fucili, unacanna da fucile, circa 150 munizioni calibro 12 per uso caccia, tre orologi in argento ed altri piccoli monili di valore. Probabilmente i ladri l’avevano nascosta in attesa di recuperare con calma tutto il contenuto: a complicare le cose ed a mandare all’aria il paino è stato il passaggio del cacciatore e il conseguente e tempestivo intervento della polizia.

I poliziotti in breve hanno accertato la provenienza furtiva della cassaforte, asportata nel corso di un furto in abitazione avvenuto nei giorni scorsi ai danni un cittadino residente a Carrara. Dopo aver avvertito il magistrato di turno, nel pomeriggio la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per assicurare alla giustizia i responsabili del furto.