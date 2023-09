Un Volto X Fotomodella gran finale La bellezza invade il centro città

Prosegue fino al 9 settembre il concorso "Premio alla Moda Un Volto X Fotomodella", organizzato dall’associazione Mediterranea Music per la seconda stagione consecutiva, dopo il successo della scorsa finalissima, svoltasi a Marina di Pisa. Saranno tre giorni dedicati alla bellezza, alla moda e allo spettacolo: a contendersi lo scettro di reginetta più di 50 ragazze selezionate in tutta Italia. Il concorso ha triplicato i numeri rispetto allo scorso anno in tutto lo stivale. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa. Per tre giorni Pisa sarà il set in cui le ragazze finaliste si muoveranno insieme a fotografi, videomakers, parrucchieri, truccatori, giornalisti e staff organizzativo: verranno realizzati servizi fotografici, clip video e interviste tra le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, tra cui Piazza dei Miracoli. Le ragazze soggiorneranno all’Hotel La Sterpaia, nel Parco di San Rossore. Oggi dalle 10 giro in battello che raggiungerà il centro storico di Pisa con shooting fotografico, servizi e riprese tve, fino ad arrivare a Piazza dei Cavalieri e al Duomo di Pisa. Alle 18 la scena del concorso si sposterà sul litorale, in Piazza Baleari con giro con le auto storiche di Pisa Eventi Auto. Domani la finale dalle 21.30 nel Giardino de La Nunziatina. Presentano Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli sotto la regia del direttore artistico Stefano Bini, coreografie a cura di Sarajo Mariotti e Valentina Papi. Production Manager e Comunicazione sono affidate a Grace Ciampa di Mediterranea Music. Marketing e Produzione esecutiva A cura di Michele Ammannati. Guest stars Gianna Martorella, Eleonora Pischedda, vincitrice di Notti di Talento, Valerio Simonelli cantautore pisano, che presenterà l’inedito "La Stanza di Ushuaia", Alex Banelli cantautore aretino.

Giulia De Ieso