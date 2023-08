"Un volto per fotomodella" E’ qui la finale toscana Sfida in passerella per 18

Lunedì alle 21.30, a bordo piscina, presso Lungolinea Drink & food corner, a Calambrone, 18 bellissime ragazze si contenderanno il titolo toscano di "Un volto x fotomodella 2023". Le ragazze che verranno fasciate in questa serata accederanno alla finale nazionale che per il secondo anno consecutivo, grazie al patrocinio del Comune di Pisa, si svolgerà il 7, 8 e 9 settembre nella nostra città. A contendersi il successo finale ci saranno 40 bellissime giovani donne provenienti da tutta Italia.

La serata della finale regionale sarà condotta da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli che saranno anche i presentator, a settembre, della finale nazionale. La coreografa della finale regionale sarà curata da Sara Jo Mariotti, presidente dell’associazione Anastacia fashion di portamento e bon ton di Cascina. Referente del concorso di bellezza per la Toscana è invece Michele Ammannati che sarà anche il co-organizzatore dell’evento insieme al patron Dino Civale della finale nazionale che si svolgerà a Pisa. "Anche quest’anno - spiega Ammannati - il Comune ci ha concesso il patrocinio riconoscendo la qualità della nostra manifestazione e dopo la finale regionale mi concentrerò sull’organizzazione della finale nazionale per costruire un bellissimo show degno di questo appuntamento. La manifestazione, con i suoi tre giorni dedicati alla chiusura della kermesse, è anche un potente volano turistico perché le ragazze saranno coinvolte in shooting fotografici, ma anche nella realizzazione di videoclip, dove i monumenti e le bellezze artistiche della nostra splendida città faranno da cornice e da sfondo alla loro bellezza. Un modo diverso, e originale, di veicolare ulteriormente l’immagine del nostro territorio che resta una delle destinazioni turistiche più richieste in Italia e all’estero".

La finale regionale di lunedì è invece concepita come una cena-spettacolo con obbligo di prenotazione del tavolo e della cena per gli spettatori. Oltre alle sfilate delle modelle in gara, sono previste le esibizioni di Rachele De Santis, la giovane cantante toscana vincitrice della versione invernale di Notti di Talento, il contest musicale di La Nazione è media partner esclusivo, e il cabarettista Federico Castellani, conosciuto anche come sosia dell’attore Massimo Ceccherini. Per informazioni e prenotazioni della cena è necessario rivolgersi direttame nte al locale che ospirta l’evento contattando Lungolinea Drink & Food telefonando al numero 3513241353.

