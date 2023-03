Un tunnel al posto del ponte Scolmatore, idea per Calambrone

"Valutiamo la possibilità di realizzare un tunnel sotterraneo di circa 250 metri in alternativa al nuovo ponte sullo Scolmatore al Calambrone". E’ la proposta avanzata martedì scorso dal presidente della Port Authority di Pisa, Salvatore Pisano, nel corso della prima riunione del tavolo tecnico dell’Autorità portuale di Livorno per l’avvio del procedimento della nuova infrastruttura mobile da realizzarsi al posto dell’attuale ponte fisso sullo scolmatore. "Sono molto soddisfatto - ha aggiunto Pisano - di avere avuto la possibilità di portare le istanze della nautica pisana, e con esse quelle della Darsena Pisana, su un tavolo tecnico così rilevante. Per noi è una priorità porre la massima attenzione alla nautica pisana, sia partecipando a tavoli tecnici, sia attraverso la manutenzione tecnica del Canale dei Navicelli e della Darsena (per i soli dragaggi che verranno eseguiti entro luglio sono stati stanziati 200 mila euro, che si sommano alle centinaia di migliaia di euro investiti negli anni scorsi)".

La nuova infrastruttura sarà inserita nelle previsioni, in via di definizione, del piano regolatore portuale voluto dalla Port Authority di Pisa a partire dal 2021. "La realizzazione di un tunnel - ha precisato Pisano - è una consuetudine nei paesi del nord Europa, particolarmente diffusa in Olanda, e questa soluzione sarebbe anche più favorevole per l’ambiente perché si tratterebbe di un’ opera a impatto pressoché nullo, ma anche per la cantieristica che vedrebbe eliminare definitivamente quelli che attualmente sono i tempi morti dovuti alla movimentazione dei tre ponti mobili e delle porte vinciane. Di questa realizzazione ne gioverebbe oltretutto anche il litorale pisano in termini di fluidità di traffico veicolare, come suggerisce l’esperienza acquisita anche dalle valutazioni statistiche circa i transiti medi annui dalle infrastrutture mobili e dalle quali è emerso che gli impatti sulla viabilità non sono stati favorevoli, soprattutto nelle movimentazioni avvenute nei fine settimana".

Secondo il presidente della Port Authority di Pisa il tunnel sotterraneo al posto del ponte "porterebbe notevoli vantaggi, garantendo un flusso veicolare continuo tra le province di Livorno e Pisa, che si riverbererebbe positivamente sull’andamento del traffico a tutto vantaggio del litorale pisano che vedrebbe finalmente porre fine alle code di auto in attesa del passaggio delle imbarcazioni in transito daper il porto di Livorno". Il tunnel, conclude Pisano, " garantirebbe un saldo positivo tra costi e benefici anche in termini di manutenzione e gestione. Perché non gettare ora le basi per un futuro ancora più sostenibile?".

Gab. Mas.