“Un sorriso per tutti”: al Cep arriva lo spettacolo dei burattini e la consegna dei doni

Pisa, 12 dicembre 2024 – Si terrà sabato 14 dicembre, presso la parrocchia di San Ranieri del quartiere Cep (piazza San Ranieri, 1), lo spettacolo teatrale “Un sorriso per tutti – Storie di Toscana”. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione “Ausonia – Centro culturale calabrese” e patrocinato dal Comune di Pisa. L’appuntamento è alle 15 con la rappresentazione dei burattini, alla quale seguirà la consegna dei doni ai bambini presenti all’iniziativa.

“Siamo orgogliosi di presentare questo evento – dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno – che rappresenta un momento di incontro e condivisione per le famiglie del quartiere. Lo spettacolo non è soltanto un’occasione di festa, ma un’iniziativa che incarna lo spirito di comunità e solidarietà. Ringraziamo l’associazione Ausonia, l’associazione Habanera e la parrocchia di San Ranieri per aver reso possibile questo momento speciale, che porta gioia ai più piccoli e rafforza i legami tra i residenti del quartiere. Eventi come questo testimoniano quanto sia importante investire in attività che uniscono e valorizzano il tessuto sociale”.

“Storie di Toscana” è un momento di socialità per i più piccoli, realizzato dall’Associazione Habanera di Pisa. Lo spettacolo prevede la rappresentazione di due novelle della tradizione toscana attraverso la rappresentazione di teatro di figura con burattini, pupazzi e musica di scena, per una durata complessiva di circa 50 minuti. Dopo lo spettacolo, ai bambini e alle famiglie presenti all’evento sarà offerta una merenda per favorire la socialità e la solidarietà, e ai più piccoli saranno consegnati dei doni natalizi.