Un sorriso per 45 bambini

Tutti insieme per tenere in piedi una realtà così importante per una zona della città che ogni giorno affronta grosse difficoltà sociali: è lo spirito che anima i volontari del Centro San marco, che da 15 anni porta una ventata "di buono" nel quartiere pisano di Porta Fiorentina. "Abbiamo organizzato questo convegno per parlare di solidarietà, lavoro che ogni giorno compiono i nostri volontari in maniera gratuita e soprattutto per recuperare i fondi per la sopravvivenza del nostro operato- ci racconta la presidente Paola Viegi. Un appuntamento previsto per domani alle 16,30 nel salone storico della Leopolda, dove interverranno gli artisti del gruppo teatrale "Il Canovaccio", nel tardo pomeriggio sarà offerta un’apericena a buffet, realizzata grazie al contributo della sezione soci Coop di Pisa e curata dai ragazzi dell’istituto alberghiero Ipsar Matteotti. "Quest’anno abbiamo 45 bambini, tutti provenienti da famiglie disagiate e con difficoltà che vanno dall’apprendimento al linguaggio alla sfera psicologica e di relazione – afferma Viegi – e oltre al servizio doposcuola abbiamo anche operativo uno sportello multifunzionale che prevede il lavoro di psicologi, logopedisti, mediatori familiari, che ovviamente dobbiamo retribuire per il loro operato, per questo cerchiamo di mettere insieme i fondi tramite queste iniziative, sperando che siano accolte e ci permettano di mandare avanti il Centro".

I sorrisi dei volontari che regalano il loro tempo e le loro energie per questi bambini è la cartina tornasole di uno spirito di solidarietà che rimane vivo e nitido, in un clima, quello della zona Porta Fiorentina, che da anni lotta contro degrado e delinquenza, con ripercussioni sulle famiglie e in particolare sui più piccoli. Le istituzioni in questi ultimi anni non si sono tirate indietro, in primis l’amministrazione comunale e la Società della Salute, dando il loro contributo per permettere ai volontari di sostenere le spese delle utenze, dei materiali scolastici e delle merende che vengono offerte al doposcuola ai bambini che frequentano, in un clima di solidarietà che allevia non di poco la situazione degli abitanti del quartiere, per i quali il centro San Marco è un sostegno, un punto di riferimento divenuto con il tempo imprescindibile. "Un ringraziamento va a chi ci ha aiutato in questi anni, all’ic comprensivo Fucini – conclude la presidente – la nostra speranza è quella di coinvolgere persone con questi eventi, che sono per noi linfa vitale".

Alessandra Alderigi