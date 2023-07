Un salvavita a Corliano Il dono di due sposini

di Ilaria Vallerini

Il fatidico “sì“ a Corliano ha innescato una storia d’amore ancora più grande. Tanto da abbracciare un’intera comunità. I giovani pisani Elisabetta e Gerardo, infatti, per il matrimonio hanno deciso di donare un defibrillatore al piccolo borgo, poiché fino ad ora ne era sprovvisto. Il Dae è stato installato all’interno dell’ex fattoria della Villa di Corliano, è pienamente accessibile e a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, ed entrerà in funzione il prossimo 31 luglio.

Si tratta di uno strumento necessario in caso di arresto cardiaco che può veramente fare la differenza salvado delle vite umane. In questa storia incredibile, a fare da propulsore è stato il grande sentimento di riconoscenza della coppia nei confronti del conte Agostino Agostini Venerosi della Seta, proprietario della villa e loro caro amico. E’ dopo il bellissimo ricevimento dello scorso 17 luglio a Villa Corliano che la coppia di sposini, infatti, decide di fare un dono al conte per ringraziarlo della cerimonia. "Era da molto tempo che stavo pensando che un defibrillatore avrebbe reso più sicuro il nostro territorio, quindi quando i due sposini mi hanno voluto ringraziare per aver ospitato la loro cerimonia in villa con un regalo – racconta Agostini Venerosi della Seta –. Non mi sono fatto scappare questa occasione e ho colto la palla al balzo chiedendo il Dae, un regalo per l’intera comunità e per chi ci viene a trovare. Da qua transitano migliaia di persone ogni anno tra eventi e matrimoni".

Lo strumento salvavita è stato "installato all’interno di un’area condominiale – spiega Agostini Venerosi della Seta – accessibile da tutti nel complesso monumentale di Corliano e appositamente segnalata anche esternamente in modo che possa essere trovato tempestivamente in caso di emergenza". Il defibrillatore Dae TecnoGaz, modello Tecnoheart Smart, è tecnologicamente avanzato e di ultima generazione e può essere utilizzato su adulti e bambini, e consentirà il suo corretto utilizzo seguendo le istruzioni in italiano, in inglese o in francese con l’assistenza del 118. Il dispositivo salvavita, infatti, è messo a disposizione del 118 in caso di intervento".

E’ uno strumento "importantissimo, poiché – puntualizza il conte – in caso di arresto cardiaco i primi sette minuti sono quelli determinanti, dopo le probabilità di sopravvivenza purtroppo si riducono drasticamente. E poi cadono a picco". "Per questo gesto d’amore così importante, ringraziamo gli sposi, e insieme a noi anche tutte le altre famiglie sul territorio (nel borgo saranno circa quaranta). I due giovani hanno dimostrato grande generosità – conclude Agostini Venerosi della Seta – in occasione delle loro nozze".