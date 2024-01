Un regolamento per i rapporti con il terzo settore

E’ stato approvato in consiglio comunale il Regolamento per i rapporti con gli enti del terzo settore che riguarderà molte associazioni del territorio sangiulianese. "Lo scopo è quello di valorizzare e riconoscere gli strumenti dell’amministrazione condivisa, a partire dalla co-programmazione e dalla co-progettazione, oltre alle convenzioni con le varie organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociali – affermano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessora Roberta Paolicchi, presidente della Consulta comunale del volontariato –. L’Amministrazione ha sempre perseguito l’obiettivo di condivisione con gli enti del terzo settore per rispondere agli specifici bisogni della comunità e da oggi si inaugura una nuova fase per una piena condivisione, anche a partire da proposte delle associazioni stesse, per questo procediamo verso un coinvolgimento attivo".

Per coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore si intende: mettere a disposizione documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, nonché l’indizione e lo svolgimento dei medesimi procedimenti per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento; per quanto riguarda gli enti di Terzo settore, una partecipazione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale. L’utilizzo delle procedure previste dal Regolamento deve tendere alla promozione di azioni stabili di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale, capaci di sostenere: l’efficacia e l’appropriatezza delle risposte ai bisogni della comunità, anche mediante la qualificazione della spesa, dell’integrazione delle politiche pubbliche, della compartecipazione degli Ets e degli altri soggetti partecipanti ai procedimenti.