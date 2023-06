Un pullman da Pisa per il funerale "Per tutti noi è una grande perdita"

Partirà questa mattina da Pisa un bus diretto ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. Sessanta tra militanti e cittadini affronteranno questo viaggio del dolore per portare il loro ultimo saluto e un omaggio al Cavaliere. "Porteremo un tributo di saluto e ringraziamento per quanto ha fatto Silvio Berlusconi, un uomo che ha segnato la storia di Italia restituendole la propria dignità internazionale", spiega la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, organizzatrice della trasferta milanese. La stessa Bonsangue alla notizia della scomparsa dell’ex premier aveva commentato in lacrime: " Per me, per noi è una perdita enorme". La delegazione pisana raggiungerà in mattinata Milano per recarsi alla cerimonia che sarà celebrata alle 15 in Duomo. "Berlusconi - lo ricorda Bonsangue - è stato un uomo dalle grandi intuizioni e va ricordato per le importanti operazioni diplomatiche che ha realizzato nel corso della sua carriera politica, prima fra tutte quella di Pratica di Mare, considerata un vero e proprio miracolo in politica estera". "Lo abbiamo visto più volte alle convention di Milano - dice Bonsangue -. Ha sempre avuto una parola di riguardo anche negli ultimi periodi, quando le sue condizioni di salute si erano già aggravate, ma ha comunque indirizzato un saluto per le elezioni amministrative a Pisa".

Ilaria Vallerini