"Un progetto che piace soprattutto alle destre e ai dem come Giani"

di Gabriele Masiero

PISA

Il Movimento 5 Stelle indossa l’elmetto e attacca Giani (e implicitamente il Pd, che faticosamente cerca con Conte un’alleanza politica su larga scala) a 24 ore di distanza dall’intesa raggiunta sull’ipotesi di realizzazione della nuova base militare dell’Arma dei carabinieri da dislocare tra Pisa e Pontedera. "Un risultato - affermano la capogruppo in Regione, Irene Galletti e il coordinatore provinciale Claudio Loconsole, assessore in una giunta dem a Cascina - che mette trasversalmente d’accordo il presidente Eugenio Giani e il centrodestra. Ma mette d’accordo anche i pisani e tutti gli altri cittadini che abitano nelle aree limitrofe interessate da questa nuova base diffusa?". Secondo i pentastellati, infatti, "è essenziale coinvolgere attivamente la popolazione locale e le istituzioni nelle decisioni che influiranno notevolmente sulla loro vita e sul futuro del territorio e le parole di Giani, sulle ‘esigenze del territorio rispettate’ fanno parte di uno stile di governo che biasimiamo: la popolazione locale deve essere coinvolta nel processo decisionale e non può essere semplicemente informata degli sviluppi successivi". Fin qui l’attacco sul metodo, ma anche nel merito la soluzione non piace al M5S: "La proposta di riorganizzare le strutture militari, inclusa la divisione logistica tra l’area operativa e quella residenziale con una distanza di 25 chilometri, solleva dubbi significativi sulla sua fattibilità e coerenza con le necessità del territorio: non è chiaro perché non siano state prese in considerazione altre proposte più ragionevoli come l’area Expo a Ospedaletto come fulcro della base diffusa proposta dall’Arma dei Carabinieri o la caserma ‘Gamerra’ in un’ottica di riqualificazione e potenziamento del centro, per le strutture funzionali all’addestramento". Inoltre, Galletti e Loconsole evidenziano che "mentre Meloni parla di austerità e tagli ai fondi per affrontare la morosità incolpevole, alcuni amministratori toscani si gettano a capofitto in un progetto che ad oggi, ci chiediamo, se abbia una base finanziaria di partenza: da dove arriveranno i soldi, visto che quelli relativi al precedente progetto sono persi e che, secondo questa idea di base diffusa, bisognerà trovarne di ulteriori per comprare all’asta la Tenuta Isabella di Pontedera, pertanto sarebbe inaccettabile scoprire che tali risorse verranno allocate senza una chiara giustificazione e valutazione costi-benefici". Il M5S annuncia il deposito di una mozione regionale per chiedere "una revisione approfondita del progetto, valutando seriamente ogni opzione possibile, soprattutto quelle a maggior vocazione ambientalista, e coinvolgendo attivamente la popolazione locale nella definizione delle future direzioni".

Intanto il segretario del Pd pisano Andrea Ferrante, interpellato da La Nazione, puntualizza che "leggerà le carte", con riferimento all’accordo sottoscritto a Roma anche dal governatore dem Eugenio Giani.

E, manco a dirlo, punta il dito verso i dem l’estrema sinistra. Rifondazione comunista di Pisa e Pontedera ricorda che ospiterà "l’addestramento del Tuscania (tristemente famoso per le torture inflitte a prigionieri durante la missione militare in Somalia, e altre nefandezze criminali)" e attacca il presidente del parco Lorenzo Bani, il sindaco Conti ma anche "il presidente Giani e i sindaci di centrosinistra a trazione Pd che vogliono partecipare alla spartizione dei soldi: denunciamo la convergenza di interessi politico-militari e la distruzione di risorse economico-finanziarie da parte delle forze politiche che governano, trasversalmente, i territori". Potere al popolo chiede invece le immediate dimissioni di Bani dalla presidenza del parco. Ed entrambe annunciano di partecipare alla mobilitazione del 21 ottobre lanciata dal Movimento No Base.