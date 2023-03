Un premio in Comune Altro successo per Vittoria

Un consiglio comunale speciale quello di ieri pomeriggio dove prima dell’inizio dei lavori è stata premiata la pisana 16enne Vittoria Pinna, la neo campionessa europea di fioretto femminile Under 17. Giovane atleta del Club Scherma Pisa ‘Antonio Di Ciolo’, ai campionati europei a Tallinn, in Estonia, si è imposta in finale in un derby tutto italiano con Greta Collini del DLF Venezia. Il sindaco di Pisa, Michele Conti davanti a tutti i consiglieri le ha donato un piatto di ceramica della tradizione pisana, una pergamena e un mazzo di fiori per ringraziarla a nome della città. Una vittoria quella di Pinna, "sudata tanto, ma cercata fortemente – come spiega a margine della premiazione. Era tutto l’anno che ci preparavamo per questo risultato, ed è stata una grandissima soddisfazione." Un lavoro di squadra della scuola "Di Ciolo", con il maestro Simone Piccini che l’ha seguita sin dai primi passi quando gareggiava con il fioretto di plastica e presente alla premiazione insieme a Enrico Di Ciolo. Il segreto del successo? "3-4 ore di allenamento ogni giorno e una passione fin dalla materna – spiega Pinna". Per chi si chiede come riesca a conciliare scuola e sport, Vittoria Pinna, in terza superiore al liceo Buonarroti risponde "grazie all’aiuto e alla comprensione dei professori, altrimenti sarebbe impossibile". Prossima sfida invece saranno i mondiali ad aprile, "l’obiettivo sarà fare bene e divertirsi". Tra gli altri del gruppo ringraziati dalla campionessa Pinna anche i preparatori Tomasso Chiappelli, Carmelo Fallica e Danile Cimini "che sono stati fondamentali nel raggiungimento dell’obiettivo – sottolinea la campionessa".

E.M.D.P.