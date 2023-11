Un ponte fra università e imprese. La sfida aperta dei ’Business games’

Ritorna il Sant’Anna Business Game con l’edizione 2023: due giorni di incontri a Pisa. Ieri le prime "sfide" e i colloqui di lavoro. Oggi invece sarà l’ultimo giorno dell’evento dedicato all’incontro tra aziende di successo e 70 studenti universitari di alto merito, di diverse nazionalità. Ma in cosa consiste il Business Game. "Si tratta – spiegano Mariachiara Mariani e Tommaso Ugo, rispettivamente project manager dell’evento e membro del gruppo di lavoro-, di risolvere le sfide proposte dal management delle aziende sponsor, creando così un ponte tra mondo delle imprese e della formazione universitaria". I 70 partecipanti provengono da tutto il mondo (Italia, India, Germania, Belgio, Francia per citare i paesi più rappresentati) e afferiscono a differenti settori disciplinari, dal management all’ingegneria informatica, passando per la psicologia e la finanza. Come ad esempio Rabah Qusai, 22 anni, sudanese e studentessa del Politecnico di Milano: "Sto apprezzando la competizione – spiega la studentessa -, non solo per gli scopi accademici, ma anche per il fatto di poter incontrare persone che hanno un background diverso".

"Le differenze culturali rendono questo gioco divertente ed efficace – la pensa allo stesso modo Lorenzo Carboni, 21, vicepresidente di Jeme Bocconi -. È molto bello il confronto con aziende vere che ti permetto di tradurre la teoria in pratica". L’evento continua a rappresentare un’occasione di rilievo che dalla comunità accademica della Scuola Superiore Sant’Anna si estende al tessuto economico toscano, favorendo l’incontro tra aziende di diverso dimensionamento (multinazionali o dal forte radicamento territoriale) e università. "Questo tipo di sfide – spiega Giulia Campi, 22 anni, allieva Sant’Anna -, stimolano la creatività, oltre a darti reali possibilità di trovare un lavoro dopo la laurea".

Enrico Mattia Del Punta