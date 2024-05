Pisa, 17 maggio 2024 - Un pomeriggio in ricordo di Francesca Nenci. A pochi mesi dalla scomparsa dell'ex docente del Liceo Classico G. Galilei di Pisa, la scuola organizza un pomeriggio per ricordarla. L'appuntamento è fissato per il 23 maggio alle 15,30, nell'aula maglia del liceo pisano. Questo il programma: Saluti della dirigente, prof.ssa Gabriella Giuliani. Interventi in ricordo di Francesca Nenci del prof. Gian Biagio Conte, della prof.ssa Annamaria Cotrozzi e della prof.ssa Donatella Puliga. Breve contributo del prof. Massimo Baldacci su Francesca Nenci come traduttrice e interprete del De republica di Cicerone. Presentazione del lavoro di studenti della classe 5C sulla traduzione delle Historiae di Tacito curata da Francesca Nenci. L’ex docente è stata una figura di riferimento del Liceo Classico Galileo Galilei di Pisa, dove dal 1997 al 2010 ha diretto il laboratorio teatrale "La tragedia greca dal testo alla scena" poi "Mitopoiesi" curando ogni anno la traduzione e la regia di testi tragici e comici di autori greci e latini, messi in scena al teatro Verdi di Pisa ed in altri teatri d’Italia. Francesca Nenci, laureata in lettere classiche, ha insegnato latino e greco anche nei licei classici di Volterra e Pontedera. Ha collaborato con il Dipartimento di Filologia classica dell’Università di Pisa come docente a contratto. Michele Bufalino