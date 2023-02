"Un piano che non tutela la biodiversità"

"La bozza del nuovo piano integrato del Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli è un documento calato dall’alto del tutto inadeguato a tutelare gli interessi di chi ama veramente il Parco e la sua biodiversità. Se oggi si registra un clima teso con la stragrande maggioranza dei cacciatori che si sente offesa e perseguitata è per il comportamento del tutto indisponente del presidente dell’ente, Lorenzo Bani". Il deputato della Lega, Edoardo Ziello, attacca il presidente dell’area protetta per la sua polemica contro i cacciatori.

"Altro che ricatti - aggiunge il parlamentare - le associazioni venatorie chiedono solo di essere rese partecipi del procedimento decisionale che per ora stanno subendo unilateralmente dal presidente senza alcuna forma di contraddittorio. La condivisione non la si può fare solo con un’associazione, ma con tutte. Bani dovrebbe smettere di portare avanti la sua crociata contro i cacciatori e uscire dal bunker per parlare con tutti". Infine, Ziello ricorda che a "maggio si terranno le elezioni comunali a Pisa, l’ente locale con la quota più ampia all’interno della Comunità del Parco, per cui per rispetto del momento, Bani dovrebbe sospendere ogni possibile procedimento di riforma del Piano in attesa dell’esito del voto, senza continuare con uscite improvvide sui quotidiani, foriere unicamente di polemiche e non di soluzioni".

Intanto, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci e Vittorio Fantozzi chiedono "l’audizione nella commissione regionale Sviluppo economico e rurale dei rappresentanti di tutte le associazioni venatorie toscane, per acquisire il loro parere sulla ridefinizione, con possibile ampliamento, dei confini del Parco: le parole d’ordine devono essere trasparenza e condivisione e i cacciatori possono svolgere un ruolo importante nella conservazione dell’ambiente e della biodiversità, perché l’attività venatoria nelle cosiddette aree esterne o contigue, riservata ai residenti e fortemente regolamentata, ci sembra che non possa danneggiare gli equilibri o minacciare l’area protetta".

Infine, Livia Paola Nuvoli, consigliere del direttivo del parco rivela che "nessuno dei consiglieri del Parco, in modo ufficiale e strutturato ha interloquto con gli enti e le associazioni ambientaliste in merito alle nuove perimetrazioni del Parco". "l Direttivo dell’Ente Parco, di cui faccio parte – sottolinea – , deve avere fra le priorità quella di tutelare la formazione di uno strumento urbanistico così delicato e con una programmazione pluriennale, dando modo a tutti i soggetti coinvolti di portare il proprio contributo in maniera serena e costruttiva, a partire dal sindaco Conti nel cui Comune insiste la maggiore estensione del Parco ed è anche Presidente della Comunità". Chiede al presidente Bani "di sospendere il dibattito in corso e di posticipare l’approvazione del Piano integrato a dopo le elezioni amministrative, sfilando un argomento così importante dalle turbolenze della campagna elettorale e che si faccia parte attiva con la Regione affinché conceda una proroga sui termini per ottenere i finanziamenti a supporto della pianificazione urbanistica".

Gab. Mas.