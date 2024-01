Un nuovo parco fotovoltaico sul tetto della maxi-idrovora

Un nuovo impianto fotovoltaico da 6 kWp sulla copertura idrovora di Vecchiano. è uno dei progetti già in cantiere che saranno realizzati nel corso del 2024 e che fanno parte del “Piano triennale per l’ambiente e le energie rinnovabili”, strumento che il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha applicato per primo a livello nazionale fra gli enti consortili: una pianificazione economica, finanziaria e strutturale che mette al centro l’ambiente tra nuovi alberi da piantare, accesso alle energie rinnovabili dal solare alle biomasse, riduzione netta della produzione di anidride carbonica, utilizzo di mezzi moderni ed elettrici e a ridotto impatto ambientale, calo drastico dei rifiuti prodotti. Il Consorzio prosegue nella ricerca di altre fonti per produrre energia rinnovabile, coadiuvati all’esperienza delle Università: recupero delle biomasse ripariali a scopi energetici, idroelettrico, eolico o idrogeno sono in nostri obiettivi di sviluppo. Prosegue poi l’impegno nel rinnovare il parco auto dell’Ente, attraverso l’acquisto di altre 4 auto elettriche e 2 ibride nel 2024. Un importante iter che, si concluderà a gennaio 2024, è quello per l’ottenimento della Certificazione Emas iniziato nel 2023. Si proseguirà l’azione di coinvolgimento di associazioni di volontariato e aziende agricole per l’adozione dei corsi d’acqua in ottica di prevenzione, e con il progetto “Un albero ogni bimbo o bimba”, con piantumazione di altri alberi e arbusti dove possibile.