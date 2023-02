Un milione per promuovere Pisa

"Turisti fai da te, a Pisa? Ahi ahi ahi". Si potrebbe parafrasare una famoso spot pubblicitario per spiegare il progetto complessivo con il quale il Comune ha appena ottenuto circa un milione di euro (983.320 per la precisione) dal ministero del turismo per realizzare una nuova segnaletica e totem informativi, il centro "Pisa Time Machine" al Bastione del Parlascio, il rafforzamento del marchio di destinazione turistica "Pisa Is", l’attivazione di un Osservatorio permanente sul turismo. Il contributo è stato conquistato partecipando a un avviso pubblico per il finanziamento dei progetti di Comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco. Si tratta di una serie di iniziative da realizzare nei prossimi mesi per guidare i turisti alla scoperta della città con informazioni su eventi, luoghi di interesse, musei, mostre e altre curiosità. Inoltre, la Giunta ha approvato lo schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere con gli alberghi del territorio per la realizzazione di "Infopoint diffusi" per una maggiore integrazione con il sistema istituzionale di informazione e accoglienza turistica "Sono soddisfatto di questo finanziamento, ottenuto grazie al lavoro dei nostri uffici - ha spiegato l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini - perché ci consente di mettere in pratica tutto quello che in questi anni abbiamo pianificato e programmato per permettere ai nostri ospiti di orientarsi all’interno della trama dei nostri luoghi per trattenere per più tempo i turisti e intercettare quelli con sempre maggiore capacità di spesa".

Il progetto riprende alcune misure previste nei due documenti strategici approvati dall’amministrazione (il Piano di Gestione Unesco di piazza del Duomo e il successivo Piano di sviluppo turistico, condiviso con tutti gli stakeholders cittadini) e deve concludersi entro il 30 novembre 2024. Nel dettaglio si procederà alla sostituzione dei totem informativi ormai obsoleti (219.600 euro di spesa) rimpiazzandoli con strumenti interconnessi dotati di monitor performanti e di grandi dimensioni per consentire all’utente di esplorare in maniera interattiva l’offerta culturale cittadina e informarsi su percorsi pedonali e ciclabili, eventi e manifestazioni, orari di apertura, prezzi e accessibilità. La creazione dell’osservatorio sulle dinamiche turistiche (140.300 euro) servirà, ha sottolineato Pesciatini, "a sviluppare politiche continuative e strutturate di ascolto e conoscenza dei pubblici della città per ricercare, raccogliere ed elaborare informazioni di vario genere sui visitatori esistenti e su quelli potenziali". Il Pisa Time Machine (342.820 euro) sarà invece il nuovo polo culturale interattivo. Tra i progetti finanziati anche gli itinerari turistici integrati (134.200 euro) e la comunicazione della destinazione turistica (146.400 euro) per rafforzare "Pisa is", il progetto di city branding cittadino.

Gab. Mas.