Un medico pisano dell'Asl partecipa alla missione di soccorso di 14 bambini palestinesi

Pisa, 27 febbraio 2025 - L’infermiere Alessio Bimbi (Centrale Operativa 118 SUD Livorno-Pisa) e il medico anestesista Giacomo Morelli (Terapia Intensiva Ospedale Apuane e Servizio Elisoccorso Regionale) hanno partecipato alle missione “MedEvac” (Medical Evacuation) che ha visto il trasporto, dall’Egitto all’Italia attraverso un C-130J dell’Aeronautica Militare, di 14 minori palestinesi accompagnati che necessitavano di soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a Gaza.

Il medico e l’infermiere hanno raccolto l’invito a prendere parte all’operazione internazionale in prossimità di zone di guerra da parte della Cross di Pistoia insieme al resto del team composto da due infermiere, un tecnico della Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario (Cross) e volontari e volontarie delle Misericordie, della Croce Rossa e dell’Anpas con l’obiettivo di portare in Italia i pazienti di età pediatrica con patologie croniche e traumi per ricevere cure mediche e assistenza sanitaria. I pazienti arrivati in Italia sono atterrati negli aeroporti di Roma e Milano Linate per poi essere accompagnati nei vari ospedali assegnati. I 14 minori sono stati accolti nelle strutture ospedaliere di Roma (Bambin Gesù e Umberto I), di Firenze (Meyer), di Milano (Niguarda), di Bergamo (Papa Giovanni XXIII), di Torino (Regina Margherita), di Brescia (Ospedali Civili) e di Padova (Azienda ospedaliera Università).

“Abbiamo lavorato in un contesto complesso, ma con un team affiatato e determinato – raccontano Alessio Bimbi e Giacomo Morelli – riuscendo a garantire assistenza e cura ai pazienti che ne avevano più bisogno. Ogni missione è un'opportunità per mettere le nostre competenze al servizio di chi ha meno possibilità ed è un privilegio dal punto di vista umano e professionale. Abbiamo assistito pazienti in condizioni critiche, cercando non solo di curarli, ma anche di trasmettere loro speranza e vicinanza. Vedere i sorrisi di genitori e bambini è sicuramente la ricompensa più grande”. “Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri operatori – ammette Maria Letizia Casani, direttore dell’Azienda USL Toscana nord ovest – e di tutti coloro che contribuiscono, per quanto di competenza, ad assicurare un sistema di soccorso sanitario così qualificato. Il loro impegno sul campo rappresenta il valore più alto della nostra missione: garantire cura e assistenza a chi ne ha più bisogno, anche nelle condizioni più complesse. Desidero quindi esprimere a nome di tutta l’Azienda il mio più sincero ringraziamento per la dedizione, professionalità e umanità dimostrate. Ancora una volta assistiamo alla dimostrazione concreta di come la collaborazione tra professionisti, istituzioni e organizzazioni possa fare davvero la differenza nella vita delle persone. Siamo fieri del lavoro svolto e continueremo a sostenere con determinazione questo tipo di attività”.