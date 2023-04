Un ex docente di motoria ci racconta

Intervista a Leonardo Arcipreti, ex docente di motoria.

Come si è evoluto lo sport scolastico negli anni?

"L’unico cambiamento rilevante è stato un solo docente per maschi e femmine a lezione di Motoria, avvenuto nel 1990, per economizzare sul numero di insegnanti. Ad oggi l’educazione motoria nelle scuole è ancora sottovalutata. Per permettere a tutti di praticare un’attività sportiva le scuole dovrebbero stare aperte anche il pomeriggio e garantire la gratuità. In passato si giocava di più all’aria aperta, il movimento era assicurato e lo sport a livello professionistico era meno diffuso. Eppure l’attività fisica porta benefici al corpo, favorisce lo sviluppo cognitivo, quello psichico e la socializzazione. È utile per il confronto con gli altri, ci allena al rispetto delle regole e al valore della sconfitta come occasione di maturazione. Il professionismo sportivo sembra prevalere sull’etica dello sport. La mancanza di allenatori volontari nelle palestre aggrava una situazione di per sé problematica".

Concludiamo con una nota positiva?

"Certamente le Paraolimpiadi! Pensate che i campionati di scherma paraolimpica si sono svolti proprio a Pisa!".