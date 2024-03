Un doppio "Buon compleanno Rossini"

Domani, ore 17, nel Ridotto del Teatro di Pisa si terrà, con ingresso gratuito, "Buon compleanno Rossini. Due inediti da un Archivio privato", doppio evento con la partecipazione straordinaria della grande attrice Milena Vukotic per omaggiare il compositore Gioachino Rossini. Con lei lo studioso Alessandro Panajia che presenterà due inediti del compositore ritrovati in un archivio privato, uno dei quali dedicato a una gentildonna pisana, e un omaggio a Gemma Luziani, pianista pisana dell’800. A poche settimane dal 232esimo compleanno di Rossini (il 29 febbraio) e a chiusura della stagione lirica 2023/24, il teatro di Pisa omaggia il compositore pesarese con presentazione di un brano e di una lettera inediti scoperti da Panajia e pubblicati nel libro "Un abbraccio a Grande Orchestra, con Timpani, Tamburi e Pifferi. Due inediti di Gioacchino Rossini" (Ets edizioni). Il brano musicale inedito Un rien, che sarà eseguito dal Maestro Giovanni Del Vecchio, fu scritto da Rossini e da lui dedicato a una gentildonna pisana. All’incontro parteciperà l’archivista Manuel Rossi. Poi omaggio alla pianista pisana Gemma Luziani, bambina prodigio nella seconda metà dell’800, richiesta nelle corti europee e ammirata dai più grandi compositori dell’epoca. A ricordarla saranno Milena Vukotic, sua nipote diretta, e Alessandro Panajia, autori della donazione a suo nome al Teatro di Pisa con cimeli e lettere di famosi compositori. Al termine Milena Vukotic sarà impegnata sabato sera e domenica pomeriggio in "Così è se (se vi pare)" nell’ambito della Stagione di Prosa.