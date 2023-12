Un dono inatteso che fa bene al territorio

Un regalo inaspettato, graditissimo che rinnova il legame con il territorio ferito profondamente dalle sempre più frequenti anomalie climatiche. E’ notizia di ieri l’altro che la Piaggio ha deciso di stanziare 250mila euro per aiutare famiglie e attività che sono finite sott’acqua a Pontedera durante il nubifragio del 2 novembre. Un dono che arriva in soccorso delle tante persone che hanno visto la propria vita messa in difficoltà da un’ondata di maltempo che ha stravolto la costa, a partire da Marina di Pisa dove il mare ha inghiottito strade e piazze e nell’entroterra dove le vie sono diventate torrenti in piena.

